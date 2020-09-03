الصحة اللبنانية تكشف عن أسماء المصريين ضحايا تفجيرات بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن آخر إحصائية لضحايا تفجيرات مرفأ بيروت والتي وقعت في الرابع من اغسطس الماضي والتي تسببت في فقدان وجرح الالاف من الأشخاص.
وذكرت الوزارة نقلا عن موقع القوات اللبنانية ان الحصيلة النهائية لضحايا التفجيرات بلغت 191 من بينهم 3 مصريين وهم : رشدي الجمال - ابراهيم عبد المحسن السيد ابو كسبا- علي اسماعيل السيد شحاته".
وألمحت وزارة الصحة اللبنانية الي ان القائمة النهائية تنوعت ضحاياها مابين اللبنانيين والذي كان لهم نصيب الأسد في الضحايا واشخاص اخري ينتمون للجنسيات" الفرنسية والسورية والفلبينية والأثيوبية والهولندية والاسترالية "
ويُشار الي ان العاصمة اللبنانية بيروت كانت قد استيقظت في الرابع من اغسطس الماضي علي تفجيرات هائلة في مرفأ بيروت حيث قدرت التحقيقات ان التفجيرات نتجت عن إشتعال النيران في 2750 طنا من نترات الأمونيوم تسبب في دمار وخراب هائل بالعاصمة اللبنانية بيروت
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