الصحة اللبنانية تكشف عن أسماء المصريين ضحايا تفجيرات بيروت

أعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن آخر إحصائية لضحايا تفجيرات مرفأ بيروت والتي وقعت في الرابع من اغسطس الماضي والتي تسببت في فقدان وجرح الالاف من الأشخاص.

وذكرت الوزارة نقلا عن موقع القوات اللبنانية ان الحصيلة النهائية لضحايا التفجيرات بلغت 191 من بينهم 3 مصريين وهم : رشدي الجمال - ابراهيم عبد المحسن السيد ابو كسبا- علي اسماعيل السيد شحاته".