الأعلى منذ بداية الجائحة ..الأردن يسجل 72 إصابة جديدة بــ كورونا

أعلنت المملكة الأردنية الهاشمية عن تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، حيث توزعت ما بين 69 حالة محلية في أعلى حصيلة محلية يسجلها الأردن منذ بداية الجائحة.

ووفق ما ذكرته وزارة الصحة الأردنية فقد ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (2233) حالة.

كما بيًنت الوزارة أنه وبعد تسجيل حالة وفاة ليلة أمس لسبعينية، بلغ إجمالي عدد الوفيات (16) حالة.

وسجلت الصحة الأردنية 38 حالة شفاء هذا اليوم، و32 في مستشفى الأمير حمزة، و5 في المنطقة الخاصّة بعزل المصابين في البحر الميّت، وحالة واحدة في مستشفى الملكة علياء.

وتمّ إجراء 11242 فحصًا مخبريًّا، وبذلك يصبح إجمالي عدد الفحوصات التي أجريت حتى الآن 861330 فحصًا.