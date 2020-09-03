داود أوغلو يفضح أردوغان: نهجه في المتوسط ينطوي على مجازفات واستبداد

قال رئيس الوزراء التركي السابق أحمد داود أوغلو إن تركيا تجازف بالدخول في مواجهة عسكرية بشرق المتوسط لأنها تعطي للقوة أولوية على الدبلوماسية.

ووفقًا لصحيفة "مونت كارلو" الفرنسية، أضاف أوغلو في مقابلة، أن نهج الرئيس رجب طيب أردوغان في المتوسط ينطوي على مجازفات، لافتا إلى أنه للأسف الحكومة التركية لا تقدم أداء دبلوماسيا لائقا.

وأشار إلى أن تركيا تواجه سلسلة تحديات بينها الاقتصاد وكورونا، مؤكدا أن أردوغان يميل إلى الاستبداد.

وأوضح داود أوغلو أنه ينبغي على تركيا أن تقول للاتحاد الأوروبي بوضوح "دعونا نجلس ونتبادل جميع الآراء"، مضيفا أنه يتعين على أنقرة الجلوس مع اليونان "لمناقشة كل الأمور ووقف تصعيد التوتر".

وكانت تركيا أرسلت في أغسطس الماضي سفينة ترافقها فرقاطات للتنقيب عن النفط والغاز في شرق المتوسط، والذي وصفته أثينا بأنها غير مشروعة، وانتقدته العديد من دول العالم.