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تفجير جديد يهز لبنان

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كشفت وسائل إعلام لبنانية عن سماع دوي تفجيرات جديدة هزت الدولة اللبنانية في محيط مدينة طرابلس اللبنانية حيث يأتي ذلك بعد أيام من تفجيرات مرفأ بيروت والذي تسبب في مقتل 191 شخصا وفقدان وجرح الألاف وفق ماذكرته وزارة الصحة اللبنانية.

وذكرت وسائل الإعلام اللبنانية ان التفجيرات التي وقعت اليوم تبيًن انها ناتجة عن تفجيرات لذخيرة قديمة بالمدينة اللبنانية دون الإشارة الي وقوع اي اصابات او خسائر نتيجة هذا التفجير.

وأكدت وسائل الإعلام ان قوات الجيش اللبناني هي من قامت بتلك التفجيرات التي أحدثت ضجة وصوتا عاليا اثار الذعر في نفوس المواطنين داخل مدينة طرابلس.

وكشفت وسائل الإعلام اللبنانية ان تفجيرات الذخائر القديمة وقعت في جبل تربل.

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