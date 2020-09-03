فانتازيا أردوغان .. ماكرون: تركيا تعود إلى المتوسط ​​بأوهام تاريخها الإمبريالي

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن أحد أسباب الأزمة الحالية في البحر المتوسط ​​هو عودة تركيا إلى المنطقة كقوة إمبريالية بأوهام تاريخها.

ووفقًا لصحيفة "أحوال" التركية، أضاف ماكرون، "أننا نشهد عودة القوى الإمبريالية والإقليمية بفانتازيا تاريخها.. بالتحديد وبشكل أساسي تركيا".

جاء ذلك خلال رسالة بالفيديو ألقاها في 29 أغسطس لمنتدى لوغانو حول الشرق الأوسط والبحر الأبيض المتوسط.

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وأعرب ماكرون عن أسفه لأزمات الهجرة والأمن والبيئة في البحر المتوسط، داعيًا إلى مزيد من التعاون بين الاتحاد الأوروبي وجيرانه الجنوبيين في "البحر الأبيض المتوسط".

وكانت فرنسا دخلت على خط الأزمة في شرق المتوسط، حيث أرسلت طائرات حربية إلى قبرص وانضمت الأسبوع الماضي إلى مناورات عسكرية مع إيطاليا واليونان وقبرص.

كما دعا ماكرون مرارًا وتكرارًا إلى فرض عقوبات من جانب الاتحاد الأوروبي على تركيا، منتقدا انتهاكات أنقرة في شرق المتوسط.