شاهد.. أمير سعودي يخضع لعملية جراحية بسبب حادث مروري

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورا تظهر الأمير السعودي عبد العزيز بن فهد، في غرفة العمليات. ووفق مانقله موقع سبوتنيك الروسي فقد وثًقت الصور المتداولة وجود الأمير عبد العزيز بن فهد، بالمستشفى لإجراء عملية جراحية في مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض. وذكر الموقع الروسي ان عملية الأمير السعودي كانت لإزالة تجمع دموي سبّبه حادث مروري سابق، حيث تكللت بالنجاح. وأظهرت الصور، الأمير السعودي، راقدا في السرير ويلوح بيده مشيرًا للكاميرا.

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