استئناف عمل معبر جابر الحدودي

دوت الخليج:- استؤنفت حركة العبور يوم الأربعاء في منفذ جابر الحدودي الأردني نحو سوريا، بعد توقف لحوالي 3 أسابيع، في إطار الإجراءات الاحترازية للتصدي لفيروس كورونا التي اتخذتها الحكومة الأردنية.
ونقلت صحيفة "الوطن" السورية، عن رئيس اللجنة المركزية للتصدير في اتحاد غرف التجارة السورية، عبد الرحيم رحال، أن الجانب الأردني سمح يوم الأربعاء بعبور (نحو سوريا) قافلة شاحنات لبنانية، ومجموعة شاحنات سعودية، محمّلة بنسبة تزيد على 50 بالمئة من الخضر والفواكه.
وتوقع أن يُسمح للسيارات والبرادات السورية المحملة بالخضر والفواكه في معظمها، بدءا من يوم الأربعاء وحتى 3 أيام كحدّ أقصى.
وكشف عن وجود حوالي 30 سيارة وبرّاد في المنفذ تنتظر السماح بعبورها، وحوالي 70 سيارة وبرّاد في سوق الهال بدمشق مستعدة للانطلاق نحو المنفذ في أي لحظة.
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