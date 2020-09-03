ترامب يطالب الناخبين بالتصويت مرتين فى انتخابات الرئاسة

وبحسب صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية، فإن ترامب قال إن انتخابات 2020 ستشهد تزويرا وتلاعبا ضده.

وعن سؤاله عما إذا كان لديه ثقة فى التصويت بالبريد، رد ترامب قائلا: "دعوهم يرسلوه ودعوهم يذهبوا للتصويت، ولو كان النظام جيدا كما يقولون، فمن الواضح أنهم لن يستطيعوا التصويت. ولو أنه به مشكلة، فإنهم سيستطيعون التصويت".

وأوضحت الصحيفة، أن تعمد التصويت مرتين غير قانونى، وفى العديد من الولايات ومنها نورث كارولينا يعتبر جريمة.

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وسبق أن أصر ترامب مرارا على أن التصويت بالبريد الذى تم توسيع استخدامه فى العديد من الولايات فى ظل المخاوف المتعلقة بجائحة كورورنا، سيسفر عن فساد وخطأ فى عد الأصوات، وأنه سيجعل من المستحيل معرفة من فاز فى انتخابات نوفمبر.

وردا على طلب للتعليق على تصريحات ترامب خلال مقابلة مع "سى إن إن"، قال وزير العدل الأمريكى ويليام بار، إنه لا يعرف قوانين الانتخابات فى كل ولاية. ثم كرر نفس خطاب ترامب وزعم أن الاستخدام الواسع للتصويت بالبريد معرض جدا للتزوير وأنه خطيرا، محذرا أن الناس تلعب بالنار.