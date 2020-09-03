أبومازن يقرر نقل جلسات اجتماع أمناء الفصائل الفلسطينية على الهواء

قرر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس "أبومازن" نقل جلسات اجتماع الأمناء العامين للفصائل الفلسطينية على الهواء مباشرة. بحسب ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.
وأشارت إلى أن هذا الاجتماع العام والمفصلي ينعقد أمام أبناء الشعب الفلسطيني في كل مكان، وسيبدأ البث بكلمة الرئيس أبومازن عند السابعة تليها جلسات المؤتمر ثم البيان الختامي.
وسينقل تلفزيون فلسطين وصفحة تلفزيون فلسطين وعبر كافة القنوات هذا الاجتماع التاريخي للشعب الفلسطيني.
ودعت الحركة الأسيرة في سجون الاحتلال اجتماع الأمناء العامين للفصائل لأن يكون على مستوى تضحيات الشهداء والأسرى، وأن يخرجوا ببرنامج يفي حقهم.
ونقلت وكالة صفا الفلسطينية عن بيان الحركة قوله إن قضية الأسرى يجب أن تكون محل إجماع الجميع، وأن يبادر الجميع لترجمة هذا الشعار لأفعال.
وأكدت أن قضية الأسرى لم تعد قضية تحسين شروط حياة وظروف اعتقال، "إنما قضية حرية وهي مسؤولية كل فلسطيني أينما وجد، وعلى الرأس منهم الفصائل التي واجبها اليوم أن تضع على سلم الأولويات تحرير الإنسان، وألا تكون قضيتنا قضية موسمية، بل قضية حاضرة بالفعل قبل القول".
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