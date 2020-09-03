الضغط على إيران.. أمريكا تفرض عقوبات على 3 شخصيات و11 كيانا

أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، فرض عقوبات على عدة شركات تبيع وتشحن البتروكيماويات إلى إيران.
وقالت الوزارة، إنه في إطار حملة الضغوط على إيران، تم فرض عقوبات على 3 شخصيات و11 كيانا بينها 3 متمركزة في الإمارات.
كما تشمل قائمة العقوبات الجديدة 6 كيانات متمركزة في هونج كونج و2 مقرهما في إيران، إضافة إلى مواطنين صينيين وواحد إيراني.
وقال وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين، إن إيران تستخدم عائدات البتروكيماويات لتمويل الإرهاب، وزعزعة استقرار المنطقة.
وتسعى واشنطن منذ فترة، إلى إعادة فرض عقوبات ما قبل الاتفاق النووي بنقضه، ما يعرف اصطلاحا باسم "سناب باك"، لكن من الناحية القانونية تواجه إدارة الرئيس ترامب صعوبات، بسبب انسحابها من الاتفاق، ما لا يمنحها شرعية إعادة فرض العقوبات.
وأعلن رئيس مجلس الأمن الدولي مندوب إندونيسيا لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق، أن أعضاء المجلس لم يتوافقوا على طلب الولايات المتحدة استئناف العقوبات ضد إيران، ولذلك لا يمكن اتخاذ إجراء تجاه هذا الطلب.
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