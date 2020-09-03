إعلامية كويتية: صفقة الرافال لليونان ضربة قاصمة لأردوغان

قالت الإعلامية الكويتية عائشة الرشيد، إن التحرك الفرنسي ضد أنقرة بدأ يتعاظم الفترة الأخيرة لوقف التهديدات والاستفزازات التركية فى منطقة المتوسطـ، لافتة إلى أن فرنسا تضع خطوطا حمراء أمام أردوغان .

وأوضحت "الرشيد"، فى تصريحات خاصة لـ "دوت الخليج"، أن المباحثات الفرنسية اليونانية بشأن صفقة شراء 18 مقاتلة من طراز "رافال" من فرنسا اتفقت عليها أثينا تمثل ضربة قاصمة لأردوغان وشوكة فى ظهره تشل حركته فى منطقة المتوسط، مشيرة إلى مصلحة فرنسا من وراء هذه الصفقة تهدف أيضًا إلى تعزيز الدفاعات اليونانية، كما تساعد باريس في بيع عدد أكبر من مقاتلاتها الشهيرة إف-16.

وأكدت الرشيد، أن هذه الخطوة تؤكد على الموقف الجاد والصارم الذى اتخذه الرئيس الفرنسي ضد أردوغان فيما يتعلق بأفعال تركيا في شرق البحر المتوسط، مؤكدا أن ذلك بغرض "وضع خطوط حمراء لأن أنقرة تحترم الأفعال وليس الأقوال".

وكان مصدر في الحكومة الفرنسية، كشف، أن اليونان تجري محادثات مع بلاده ودول أخرى بشأن شراء أسلحة من بينها طائرات عسكرية، لدعم قواتها المسلحة مع تصاعد التوتر حول موارد الطاقة في منطقة شرق البحر المتوسط.

وقال وزير المالية اليوناني، الثلاثاء، إن بلاده مستعدة لإنفاق جزء من احتياطياتها النقدية لشراء أسلحة، وغيرها من الوسائل التي ستساعد في زيادة "قوة الردع"، بعد أعوام من تقليص الإنفاق الدفاعي.

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وأضاف: "نجري محادثات مع فرنسا، وليس هي فحسب، من أجل زيادة إمكانيات بلدنا الدفاعية. وفي هذا الإطار نجري نقاشا أيضا يشمل شراء طائرات"، لافتا إلى أنه لم يتم اتخاذ قرارات نهائية حتى الآن.

وكانت وسائل إعلام يونانية ذكرت، الاثنين الماضى، أن أثينا اتفقت على شراء 18 مقاتلة من طراز "رافال" من فرنسا.

وبحسب موقع "ميليتري ووتش" المتخصص في الشؤون العسكرية، فإن أسطول المقاتلات اليوناني يعتمد حاليا على الجيل الثالث من مقاتلات "فانتوم إف 4 إي" (F-4E Phantom) والجيل الرابع من مقاتلات "إف 16" و"ميراج 2000" خفيفة الوزن، فيما أبدت أثينا سابقا اهتماما بالحصول على مقاتلات الجيل الخامس "إف 35" من الولايات المتحدة، كما طلبت تحديث طائرات "إف 16".

ويمكن لليونان الحصول على مقاتلات "رافال" بشكل أسرع بكثير من "إف 35" الأميركية بحسب الموقع، ليس لأن فرنسا لديها مصلحة أقوى وأكثر إلحاحا في تعزيز الدفاعات اليونانية، لكنها لأن ذلك أيضا سيساعد باريس في بيع عدد أكبر من مقاتلاتها الشهيرة.

ونقل الموقع أنباء تفيد بأن فرنسا ستقدم 18 مقاتلة بخصم كبير، حيث ستبيع 10 منها لليونان، وتقدم 8 أخرى كمساعدة.