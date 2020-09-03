وزير الخارجية البريطاني يناقش مع كوشنر اتفاق السلام بين الإمارات وإسرائيل

التقى كبير مستشاري البيت الأبيض، جاريد كوشنر، وزير الخارجية البريطاني دومينيك راب، في لندن اليوم الخميس.
وقال دومينيك راب في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "ناقشت مع كوشنر معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل وجهود المملكة المتحدة لتشجيع الحوار مع فلسطين".
وأضاف راب: "نجدد التأكيد على مبدأ حل الدولتين لتسوية القضية الفلسطينية".
وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، توصلت في أغسطس الماضي، لاتفاق تاريخي لتطبيع العلاقات بينهما برعاية أمريكية، مقابل وقف تل أبيب أعمال ضم الضفة الغربية.
وجاء في بيان مشترك صدر عن الدول الثلاث، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان "تحدثوا واتفقوا على التطبيع الكامل للعلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات".
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