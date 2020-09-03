زلزال بقوة 4.3 يضرب شرق أثينا

ضرب زلزال بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر، اليوم الخميس، شرق العاصمة اليونانية أثينا.

ووفقًا لصحيفة "كاثيمريني" اليونانية، وقعت هزة أرضية بقوة 4.3 درجة على مقياس ريختر بمنطقة أتيكا اليونانية شرق العاصمة أثينا، لكن لم ترد تقارير عن وقوع أضرار أو إصابات.

ووفقًا للمرصد الوطني، كان الزلزال على عمق 7 كيلومترات وعلى بعد 5 كيلومترات شمال شرق بلدة ماراثوناس الصغيرة.

وشعر بالزلزال مئات الأشخاص الذين أحسوا أنه هزة خفيفة استمرت بضع ثوان.

فيما قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الهزة بلغت 4.4، ووقعت على بعد 28 كيلومترا شمال شرقي أثينا بعمق كيلومتر واحد.