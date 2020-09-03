الفيضانات تقتل وتصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة في السودان

تسببت الأمطار الغزيرة في وفاة وإصابة 4 أشخاص في السودان. وبحسب وكالة الأنباء السودانية الرسمية، شهدت محلية الدندر هطول أمطار غزيرة، على التوالي وتسببت غزارة الأمطار في وفاة رجل ثلاثيني وابنه بقرية السريفة ريفي الدندر، بينما أصيبت زوجته وطفلها وتم ترحيلهما لسنجة بحالة حرجة إثر سقوط المنزل عليهم.

وأشارت الوكالة إلى أن غزارة الأمطار أدت إلى انهيار عدد من المنازل بعدد من القرى وذلك بسبب السيول والأعاصير وغمرت المياه مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية في مناطق الزراعة التقليدية والمحاصيل الحقلية.

وأوضحت الوكالة أن منسوب نهر الدندر واصل الارتفاع في مناسيبه ليسجل صباح اليوم عند محطة مدينة الدندر التابعة لوزارة الري والموارد المائية 13/66 متر بزيادة 11 سنتمترات عن منسوب الأمس الذي سجل 11/55 متر، وبالمقارنة مع نفس اليوم من العام الماضي والذي سجل 10/40 متر.