أخبار اليمن : رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل عبدالخالق الخولاني

رئيس المؤتمر يعزي بوفاة المناضل عبدالخالق الخولانيبعث رئيس المؤتمر الشعبي العام الشيخ صادق أمين ابوراس، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل السبتمبري عبد الخالق بن علي محمد الحجازي الخولاني، الذي انتقل إلى جوار ربه بعد حياة حافلة بالعمل والنضال في خدمة الوطن والثورة والجمهورية.

وأشاد رئيس المؤتمر بمناقب الفقيد ومواقفه الوطنية المبدئية وتضحياته الكبيرة التي بذلها طيلة حياته من أجل انتصار إرادة شعبنا اليمني العظيم، كما كان أحد ضباط الثورة الذين ساهموا في الإعداد والتنفيذ لثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962م بقيادة الضباط الأحرار ثم في الدفاع عن النظام الجمهوري الخالد.

وقال ابوراس في البرقية: إنه بقدر الخسارة الكبيرة التي يمثلها رحيل عبد الخالق الحجازي الخولاني، فإن ما يعوّض عن هذا الرحيل المؤلم هو أن تاريخه سيظل ناصعاً ومحفوراً في ذاكرة التاريخ كمناضل سبتمبري، وقائداً محنكّاً ونزيهاً ومخلصاً، أدى واجباته الوطنية بكل إخلاص وتفانٍ ونكران للذات.

وعبّر رئيس المؤتمر في البرقية التي بعث بها إلى الدكتور جمال عبدالخالق الحجازي الخولاني عضو اللجنة العامة رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة، واخوانه وكافة ال الحجازي الخولاني بأمانة العاصمة وبني سحام مديرية خولان محافظة صنعاء، عن التعازي الحارة والمواساة الصادقة بإسمه شخصياً.. وبإسم قيادات وأعضاء وأنصار المؤتمر الشعبي العام، سائلاً الله -جلّت قدرته- أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته.. وأن يسكنه الجنة.. وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان..

إنا لله وإنا إليه راجعون،،،