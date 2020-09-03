مصر.. وزير الدفاع يبحث مع بوريل الوضع في شرق المتوسط

ناقش القائد العام للقوت المسلحة المصرية، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول محمد زكي، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية والممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيف بوريل، الأوضاع الأمنية التي تؤثر على مصر ودول الاتحاد، والتعاون المشترك بمجال الدفاع.

وأعرب الفريق أول محمد زكي، عن تقديره للعلاقات التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، باعتبارها "علاقات ذات طبيعة استراتيجية تقوم على التعاون بين شركاء، لتحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتي المتوسط".

وأضاف بيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري للقوات المسلحة المصرية، أن الاتحاد الأوروبي يعد "من أهم شركاء مصر في عملية أمن واستقرار المنطقة، فضلا عن أن العلاقات بين مصر ودول الأعضاء تتسم بأهمية كبرى سياسيا وعسكريا واقتصاديا".

من جانبه، أكد جوزيف بوريل على أهمية استمرار التنسيق المشترك مع مصر، والتعاون معها لتحقيق الاستقرار والأمن لشعوب ضفتي المتوسط .