بالصور.. "السماء تمطر مخدرات" في تل أبيب

أسقطت طائرة مسيرة عبوات لما بدا وكأنه نبات القنب المخدر، على ميدان رئيسي في تل أبيب، الخميس، بعد أن وعد نشطاء، يعملون على تقنين استخدام النبات المخدر في إسرائيل، بتوزيعه مجانا من الجو.

وقالت الشرطة الإسرائيلية إنها اعتقلت رجلين قاما بتسيير الطائرة التي حلقت فوق ميدان رابين، وهو مكان كثيرا ما يستخدم للاحتجاجات والتجمعات السياسية.

وقالت جماعة "غرين درون" المؤيدة لتقنين المخدر على قناتها للتراسل على إنستغرام: "الوقت قد حان... هل هو طائر؟ هل هي طائرة؟ لا إنها الطائرة المسيرة الخضراء (غرين دورن) ترسل لكم القنب مجانا من السماء".

وقالت الشرطة في بيان إنها اشتبهت في أن تكون العبوات الصغيرة تحتوي على مادة خطرة، وإن الضباط تمكنوا من مصادرة عشرات منها. وأظهرت صور التقطتها الشرطة ما بدا أنه قنب.

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وقال موقع معاريف الإخباري، الذي نشر صورا للطائرة المسيرة وهي تسقط العبوات، إن المارة أخذوا بعضها قبل وصول الشرطة. وأظهرت اللقطات أشخاصا وسط الزحام المروري يلتقطون العبوات من الأرض.

وحاليا تسمح إسرائيل بالاستخدام الطبي للقنب، لكنها لا تسمح باستخدامه للترفيه، وإن كان ذلك غير مجرم بدرجة كبيرة.

وفي مايو سمحت إسرائيل بتصدير القنب الطبي، مما يمهد الطريق أمام مبيعات للخارج تتوقع الحكومة أن تحقق عائدات بملايين الدولارات.