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ترامب يطالب الناخبين بالتصويت عبر البريد ثم الذهاب إلى مراكز الاقتراع

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طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس 3 سبتمبر، الناخبين الأمريكيين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية عبر البريد ثم الذهاب إلى مراكز الاقتراع.

وأوضح ترامب في مجموعة من التغريدات عبر حسابه على موقع "تويتر" أن تلك قد تكون الطريقة المثالية للتأكد من أنه تم احتساب صوتك فعليا.
​وقال الرئيس الأمريكي إنه يتعين على الناخبين إرسال بطاقات اقتراعهم في أقرب وقت ممكن قبل موعد الانتخابات الرئاسية في الثالث من نوفمبر ، ثم التوجه بأنفسهم إلى صناديق الاقتراع لتأكيد احتساب أصواتهم.

وفي سلسلة من التغريدات على تويتر، كتب ترامب "من أجل أن تتأكدوا من أن أصواتكم مؤثرة ويجري احتسابها، عليكم أن تسجلوا بطاقاتكم الانتخابية وترسلوها عبر البريد في أقرب وقت ممكن. وفي يوم الانتخابات أو في عملية التصويت المبكرة، اذهبوا إلى لجان الاقتراع التابعة لكم لتروا ما إذا كان تصويتكم عبر البريد قد احتسب من عدمه".

ويأتي تصريح ترامب بعد يوم من تصريحات أدلى بها في نورث كارولاينا واقترح فيها على للناخبين أن يصوتوا مرة عبر البريد، ثم مرة أخرى بأنفسهم في مراكز الاقتراع وذلك لاختبار نظام التصويت.

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