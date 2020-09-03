بلطجة تركية مستمرة.. أردوغان وميركل يبحثان التطورات في شرق المتوسط

بحث الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مع المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، اليوم الخميس، التطورات في شرق المتوسط على خلفية التوتر المستمر بالمنطقة.
ونقلت وسائل إعلام متفرقة، إن أردوغان بحث مع ميركل، خلال اتصال فيديو، العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية وفي مقدمتها التطورات بشرقي المتوسط.
وواصل أردوغان خلال الاتصال المرئي، استفزازه، بالقول إنه لا يمكن القبول بدعم بعض الدول لموقف اليونان الذي زعم بأنه غير مشروع، ما يعكس استمرار تركيا في نهجها وتحركاتها في المتوسط بدون خوف.
وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، دعا في وقت سابق، دول الاتحاد الأوروبي إلى اتخاذ إجراءات رادعة ضد تحركات تركيا في شرق المتوسط خلال قمة الاتحاد المقررة الشهر المقبل.
وقال ماس إن "العلاقة مع تركيا أكثر من محتقنة بسبب الوضع في شرق المتوسط".
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