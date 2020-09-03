أبومازن يطالب بموقف وطني موحد يفتح الباب لإنهاء الانقسام

قال الرئيس محمود عباس، اليوم الخميس، خلال اجتماع أمناء الفصائيل، إنه يؤكد لأهالي الشهداء والأسرى والجرحى المحافظة على حقوقهم مهما بلغ الثمن ومهما عظمت التضحيات.

وأضاف خلال كلمته: "نجتمع اليوم على قلب رجل واحد لكي نتعاون ونتكاتف في القيام بواجبنا الوطني الجامع، واعتبر أبومازن أن مشاريع التطبيع هي خناجر مسمومة في ظهر شعبنا.

وتابع أبومازن: " نلتقي اليوم لنتحرك بموقف وطني سياسي موحد يفتح الطريق لإنهاء الانقسام، ونريد شراكة وطنية من خلال انتخابات عامة تشريعية ورئاسية حسب قوانينا المعروفة".

واستطرد الرئيس الفلسطيني، نلتقي اليوم ليعلم الجميع أننا قضية واحدة وشعب واحد تجمعنا فلسطين والقدس والأقصى والقيامة والمستقبل المشيد بالحرية والاستقلال والكرامة الوطني، مؤكدا أن "قرارنا الوطني هو حق لنا وحدنا ولا يمكن لأحد أن يتحدث باسمنا ولم ولن نفوض أحدا بذلك .. القرار الفلسطيني حق للفلسطينيين وحدهم".

وشدد عباس على أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن إسرائيل تسعى من أجل أن تبقينا في حقوق مدنية وليست وطنية، وقال: " هناك محاولات لإنهاء الشعب الفلسطيني منذ وعد بلفور".