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عبوة ناسفة تستهدف رتلا تابعا لـ التحالف الدولي بالعراق

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استهدفت عبوة ناسفة شاحنة تابعة لشركة متعاقدة مع التحالف الدولي في محافظة ذي قار العراقية.

ووفقًا لـ"السومرية نيوز"، أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الخميس، عن اعتقال شخصين بعد انفجار عبوة استهدفت رتلًا للتحالف الدولي في ذي قار.

وقالت الخلية في بيان اليوم الخميس، إن عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا لشركات الدعم اللوجستي لقوات التحالف الدولي، على الطريق السريع في محافظة ذي قار.

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وأكدت الخلية عدم وجود خسائر أو إصابات جراء هذا التفجير.

 

وأضاف البيان أن القوات الأمنية المرافقة لهذا الرتل رصدت حركة لإحدى العربات التي كان يستقلها اثنين من المشتبه بهم، حيث عملت القوة على ملاحقتهما والقبض عليهما، ومازال التحقيق جاريا معهما.

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