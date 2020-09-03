اتفاق بين اليونان وتركيا على الدخول في محادثات لمنع الصدام فى المتوسط

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أن تركيا واليونان اتفقتا على خوض محادثات لتجنب حوادث شرقي المتوسط، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.
وقال ستولتنبرج إن اليونان وتركيا اتفقتا على الدخول في محادثات فنية لدى الحلف لإقامة آليات لمنع الصدام.
يأتي ذلك في خضم النزاع بين اليونان وجارتها تركيا بشأن عدة قضايا منها تداخل المطالب بحقوق السيادة على موارد الهيدروكربونات وتحركات أنقرة غير المشروعة للتنقيب في شرق المتوسط.
ومددت تركيا الإثنين الماضي، عمل سفينتها عروج ريس حتى 12 سبتمبر، وذلك بعد دعوة الاتحاد الأوروبي إلى حوار مع أنقرة.
ووصفت وزارة الخارجية اليونانية الإشعار بغير القانوني، ودعت تركيا إلى "الكف عن إثارة التوترات يوميا والعمل من أجل الأمن والاستقرار في المنطقة".
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