اتفاق بين اليونان وتركيا على الدخول في محادثات لمنع الصدام فى المتوسط

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرج، أن تركيا واليونان اتفقتا على خوض محادثات لتجنب حوادث شرقي المتوسط، وفقًا لنبأ عاجل أفادت به وكالة الأنباء الفرنسية.

وقال ستولتنبرج إن اليونان وتركيا اتفقتا على الدخول في محادثات فنية لدى الحلف لإقامة آليات لمنع الصدام.