الاتحاد الأوروبى يخطط للحصول على أول جرعات من لقاح لكورونا بنهاية العام

قال مسؤول بالمفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، إن الاتحاد الأوروبى يأمل فى الحصول على 30 مليون جرعة من لقاح محتمل لمرض "كوفيد-19" بحلول نهاية العام، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم".





وتعد الدفعة الأولى ضمن صفقة أبرمت مع شركة الأدوية البريطانية "أسترا زينيكا".

وبافتراض حصول كل شخص على جرعة واحدة، فإن هذه الدفعة الأولى ستشمل ما بين ستة وسبعة فى المئة من سكان الاتحاد الأوروبى.

ودفعت المفوضية الأوروبية 336 مليون يورو (397.8 مليون دولار) دفعة أولى لشركة "أسترا زينيكا" لتأمين 300 مليون جرعة على الأقل من لقاحها المحتمل، مع خيار شراء 100 مليون جرعة أخرى.

وقال المسؤول: "نريد أن تحصل جميع الدول الأعضاء على نفس السعر ولكن أيضا أن تحصل على اللقاح فى نفس الوقت.. وهذا يعنى أنه على سبيل المثال، بالنسبة لشركة "أسترا زينيكا"، فسيكون لدينا بحلول نهاية العام عددا محددا من الجرعات.. آمل أن يكون 30 مليون جرعة".

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وأضاف "ستوزع هذه الجرعات بالتناسب بين الدول الأعضاء وما إلى ذلك حتى نصل إلى 300 مليون جرعة فى المجمل تفاوضنا عليها".

وأشار المسؤول إلى أن المفوضية الأوروبية نفسها لن تمتلك قارورة واحدة.

وسيتعين على الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى البالغ عددها 27، والتى اختارت جميعا المشاركة فى الصفقة شراء جرعات، كما أنها ستقرر بنفسها من يجب تطعيمه أولا.