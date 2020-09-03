أمريكا تعاود الهجوم مجددا على الصحة العالمية : تابعة للصين

وفى منتصف إبريل الماضى، أعلن، الرئيس الأميركى دونالد ترمب، أنه أمر إدارته بتعليق دفع المساهمة المالية للولايات المتحدة فى منظمة الصحة العالمية بسبب "سوء إدارة" المنظمة الأممية لأزمة تفشّى فيروس كورونا المستجد.
واتهم ترمب منظمة الصحة العالمية بمحاباة الصين والتستر على حقائق حول انتشار فيروس كورونا.
ووجّه الرئيس الأمريكى لائحة اتهام مطوّلة إلى المنظّمة الأممية، وقال إن "العالم تلقّى الكثير من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات" الناجمة عن الوباء، والمنظمة الأممية فشلت كليا فى تقديم معلومات شفافة حول الفيروس".
وتسهم الصين بنحو 29 مليون دولار فى موازنة منظمة الصحة العالمية، فيما تعتبر الولايات المتحدة أكبر مساهم فى موازنة المنظمة بنحو 58 مليون دولار.
كما تعتبر ألمانيا وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا من كبار المساهمين، بمساهمة إجمالية تبلغ 44 مليون دولار.
إلا أن منظمة الصحة العالمية دافعت عن نفسها وقالت إنها تخوض حربا بالفعل مع كورونا.
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