دراسة بريطانية: ”الهيدروكورتيزون” يلعب دورا هاما في تخفيض نسبة وفيات الوفيات

أكدت دراسة طبية بريطانية أن مستحضر "هيدروكورتيزون" المضاد للالتهاب والمتداول في الأوساط الطبية، يلعب دورا هاما في خفض نسبة وفيات من يعانون من أعراض حادة إثر الإصابة بفيروس كورونا.

وأشارت الدراسة التي تداولتها عدة وسائل إعلام أوروبية وأشرف عليها الباحث البريطاني أنطوني غوردن، إلى أن استخدام هذا العقار سمح بخفض خطر وفيات مرضى كورونا بنسبة 20%.

وأجرى الباحثون دارستهم على 403 مصابين ممن يعانون من أعراض حادة في 88 مشفى بريطاني، الأمر الذي أظهر قدرة هذا العقار على إنقاذ حياة مريض واحد من أصل 12 تقريبا.

وأوضح غوردن أن 40% من المرضى الذين لم يتلقوا الهيدروكورتيزون قد توفوا، لكن شدد على عدم إمكانية استخدام هذا العلاج في المنزل للوقاية أو لعلاج المصابين بأعراض خفيفة.

من جانب آخر، أعلن المدير العام لإدارة الصحة في بريطانيا سيمون ستيفنز، عن نية السلطات الصحية توفير هذا العلاج للمصابين، مؤكدا أنه سلاح يضاف إلى الترسانة الموجودة للقضاء على "كوفيد-19"، على حد تعبيره.