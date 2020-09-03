أخبار عالمية

إجراءات كويتية جديدة تتعلق بالسفر إلى أراضيها

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كشفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي إجراءات وقائية جديدة تتيح للراغبين استقبال المسافرين القادمين عبر مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي وفق الاشتراطات الصحية.

وتضمنت الإجراءات التي أعلنت عنها الادارة العامة للطيران المدني الكويتي  السماح فقط بتواجد 60 شخصًا للاستقبال في صالة القادمين والأولوية لمن يصل أولا ، مع السماح فقط لشخص واحد من كل عائلة للدخول إلى المبنى لاستقبال الركاب القادمين. 

كما نصت الاجراءات علي انه يسمح للدخول إلى المبنى لإستقبال الركاب القادمين قبل ساعة واحدة فقط من موعد الرحلة. 

وشددت الاجراءات علي انه  يجب على مستقبلي الركاب القادمين تقديم معلومات رحلة الوصول إلى موظفي الأمن لدخول المبنى.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر إجراءات كويتية جديدة تتعلق بالسفر إلى أراضيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا