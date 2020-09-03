إجراءات كويتية جديدة تتعلق بالسفر إلى أراضيها

كشفت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي إجراءات وقائية جديدة تتيح للراغبين استقبال المسافرين القادمين عبر مبنى الركاب T4 في مطار الكويت الدولي وفق الاشتراطات الصحية.
وتضمنت الإجراءات التي أعلنت عنها الادارة العامة للطيران المدني الكويتي السماح فقط بتواجد 60 شخصًا للاستقبال في صالة القادمين والأولوية لمن يصل أولا ، مع السماح فقط لشخص واحد من كل عائلة للدخول إلى المبنى لاستقبال الركاب القادمين.
كما نصت الاجراءات علي انه يسمح للدخول إلى المبنى لإستقبال الركاب القادمين قبل ساعة واحدة فقط من موعد الرحلة.
وشددت الاجراءات علي انه يجب على مستقبلي الركاب القادمين تقديم معلومات رحلة الوصول إلى موظفي الأمن لدخول المبنى.
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