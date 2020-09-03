بعد أشهر من الصراع.. أمريكا تتنصل من الصحة العالمية.. وهذه خطوات الانسحاب

بعد أشهر من حرب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الكلامية، سيصبح إعلان انسحاب الولايات المتحدة من منظمة الصحة العالمية، ساريا في السادس من يوليو 2021.

ووفقًا لموقع "تايمز ناونيوز"، قالت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة ستقلص مشاركتها ومواردها البشرية مع منظمة الصحة العالمية، لتشمل استدعاء خبرائها من المقرات الرئيسية للمنظمة والمكاتب الإقليمية.

وأكدت المتحدثة باسم الوزارة إن مشاركة الولايات المتحدة في اجتماعات المنظمة سيتم تحديدها على أساس كل حالة على حدة.

وذكرت أن الخطوات المتعلقة بالانسحاب من المنظمة، تتمثل في إعادة توجيه الرصيد المتبقي من المساهمات الأمريكية لهذه السنة، لدفع جزء من التزاماتها تجاه منظمات الأمم المتحدة الأخرى.

وأضافت أن منظمة الصحة العالمية "فشلت فشلا ذريعا" ليس فقط في استجابتها لانتشار فيروس كورونا المستجد، وإنما في الأزمات الصحية الأخرى خلال العقود الأخيرة.

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ولفتت إلى أن المنظمة رفضت تبني الإصلاحات المطلوبة بشكل عاجل، بدءًا من استقلالها عن الصين.

فيما اتهم وزير الخارجية الأمريكي منظمة الصحة بالتبعية للصين، مؤكدا الاستمرار في الانسحاب منها.

وأضاف بومبيو في تغريدة على حسابه بموقع "تويتر"، أن أمريكا تبحث عن شركاء تنفيذيين بدلاء، وتوفير التمويل الخاص بالمنظمة لحماية صحة وسلامة الأمريكيين وإنقاذ الأرواح على مستوى العالم.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اتهم المنظمة مرارا وتكرارا خلال أزمة تفشي كورونا بأنها أصبحت دمية في يد الصين، فيما رفضت المنظمة تلك الادعاءات.