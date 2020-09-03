مخاوف تركية من مناورات مرتقبة للبحرية الروسية في قبرص

أعلنت الحكومة الروسية، اليوم الخميس، عن تواصلها مع قبرص لإجراء مناورات بحرية أو جوية في أي وقت.
ووفقًا لصحيفة "قبرص ميل"، يأتي ذلك في أعقاب تقارير أفادت بأن تركيا أصدرت تحذيرات ملاحية بشأن تدريبات بحرية روسية مخططة في وقت لاحق من هذا الشهر وتندرج ضمن منطقة البحث والإنقاذ في قبرص.
وقال المتحدث باسم الحكومة القبرصية كيرياكوس كوسيوس لوسائل الإعلام: "تم إبلاغنا بشأن مناورتين للبحرية الروسية شرق المتوسط".
ونفى أي شكوى من مناورات روسيا، لكنه أكد أن تركيا ستحاول استغلال الوضع.
وكانت السلطات التركية أصدرت أمس الأربعاء نافتكس يتعلق بمناورتين لروسيا قريبا.
ومن المقرر إجراء المناورتين الأولى يومي 8 و 22 سبتمبر جنوب جزيرة كاستيلوريزو اليونانية، أي داخل المنطقة الإدارية لقبرص وخارج المياه الإقليمية اليونانية.
ومنذ ذلك الحين، أصدرت قبرص إشعارات مضادة لنافتكس تركيا، مشيرة إلى أن المناطق المعنية تقع ضمن مسؤوليتها.
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