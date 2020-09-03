ليبيا.. استئناف التظاهرات ضد حكومة الوفاق

أعلن الحراك الشعبي الليبي، اليوم الخميس، عن استئناف مظاهراته الاحتجاجية في العاصمة طرابلس ومدن الغرب الليبي، بدءا من غد الجمعة.

جاء ذلك بعد توقف لمدة أسبوع على خلفية الأزمة بين رئيس حكومة الوفاق فايز السراج ووزير داخليته فتحي باشاغا.

ودعا حراك 23 أغسطس في بيان أصدره اليوم الخميس، الليبيين إلى الخروج غد الجمعة، والتجمّع بميدان الشهداء وسط العاصمة طرابلس، من أجل مواصلة احتجاجاتهم والدفاع عن مطالبهم بتحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية.

وطالب البيان، مليشيات الوفاق بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين من مؤسسي الحراك لدى الميليشيات المسلحة حسب تصريحات وزير الداخلية فتحي باشاغا والتحقيق الفوري مع هذه الميليشيات التي قامت بقمع المتظاهرين.

وتأتي هذه الدعوة ضد حكومة الوفاق، عقب إعلان المليشيات رفع الوقف الاحتياطي عن وزير الداخلية فتحي باشاغا وعودته إلى مباشرة مهامه، عقب جلسة تحقيق غير معلنة.