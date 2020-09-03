غدا.. اجتماع استثنائي لـ الناتو عن قضية تسميم المعارض الروسي نافالني

أعلن حلف شمال الأطلسي "الناتو"، اليوم الخميس، عن عقد اجتماع استثنائي غدًا الجمعة بشأن قضية تسميم المعارض الروسي أليكسي نافالني.

يأتي ذلك في الوقت الذي أكد المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أنه ليس هناك أي مبرر لاتهام روسيا في قضية تسميم المعارض نافالني.

وقال بيسكوف إن موسكو مستعدة لإجراء الحوار المناسب بشأن قضية نافالني.

وأوضح أن الأطباء الروس أجروا التحاليل الطبية اللازمة للمعارض أليكسي نافالني قبل نقله إلى برلين ولم يتم كشف مواد سامة في جسمه.

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وأضاف بيسكوف، "قبل نقل نافالني إلى برلين، تم وفقا لجميع المعايير الدولية، إجراء مجموعة كاملة من الاختبارات والتحاليل في بلادنا، ولم يتم اكتشاف أية مواد سامة".

من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن تصريحات برلين بشأن تسميم المعارض الروسي لا أساس لها من الصحة، مضيفة أن الجانب الروسي لا يزال ينتظر ردا من ألمانيا على طلب مكتب المدعي العام لروسيا، بشأن وضع نافالني.

وكان مجلس الوزراء الألماني قد قال في وقت سابق من اليوم إن متخصصين من معمل "بوندسفير" أثبتوا أن نافالني تسمم بمواد مجموعة "نوفيتشوك" من عوامل الحرب السامة.