محلل: تسميم المعارض الروسي "نافالني" يثير الكثير من التساؤلات

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أحمد جودة - القاهرة - أكد الكاتب والمحلل السياسي اندرية اوليتسكي، أن نافالني كان يحاكم بتهمة السرقة والاحتيال والتزوير.
وأضاف خلال لقائه قناة الغد، أن حادث تسميم المعارض الروسي "نافالني" يثير الكثير من التساؤلات.
وأكمل أن نافالني كان تحت الإقامة الجبرية، لكن السلطات الروسية وافقت على سفره إلى ألمانيا للعلاج، وإذا كانت موسكو تريد اغتياله فلماذا سمحت له بالسفر.
وأوضح أن شخصية نافالني متضخمة وهناك أقاويل حول تعاونه مع النظام الروسي ضد المعارضة.
وأعرب البيت الأبيض، عن "انزعاجه الشديد" إزاء نتائج الفحوصات التي أفادت بتعرض المعارض الروسي أليكسي نافالني للتسميم باستخدام مادة "نوفيتشوك".
وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون أوليوت، إن واشنطن "ستعمل مع حلفائها والمجتمع الدولي لمحاسبة المسؤولين في روسيا".
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