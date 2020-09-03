شاهد.. قصة شعر تسقط أكبر أعداء ترامب السياسيين

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وظهرت رئيسة مجلس النواب الأمريكي بدون كمامة، والغريب في الأمر أن هذه الولاية تحظر مثل هذه النشاطات في الأماكن المغلقة بسبب وباء كورونا.
واستغل عدو بيلوسي السياسي الأول، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مقطع ظهور بيلوسي، وقام بمهاجمتها.
وكتب ترامب على حسابه الرسمي على تويتر، "المجنونة نانسي بيلوسي تخاطر بسمعتها من أجل جعل أحد صالونات تصفيف الشعر يفتح، فيما الصالونات الأخرى مغلقة، وأيضا لا ترتدي كمامة".
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