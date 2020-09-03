نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. قراصنة يخترقون حساب رئيس وزراء الهند لطلب تبرعات في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - أعلن موقع "تويتر" تعرض الحساب الشخصي لرئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، للاختراق خلال الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.
وأضاف تقرير قناة الغد، أن حساب رئيس الوزراء، قام قراصنة باختراقه بنشر سلسلة من التغريدات تطلب من المتابعين التبرع بالعملة المشفرة لصالح صندوق للإغاثة.
من جانبه، لم يعلق مكتب رئيس وزراء الهند، على اختراق حسابه واكتفى بحذف التغريدات، لن موقع تويتر أعلن أنه على علم بالنشاط المريب الذي تم على الحساب، واتخذ خطوات لحماية الحساب.
وهذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها اختراق حسابات مسؤوليين ومشاهير في الهند، حيث جاءت هذه العملية بعد محاولات لاختراق العديد من الحسابات.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر شاهد.. قراصنة يخترقون حساب رئيس وزراء الهند لطلب تبرعات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.