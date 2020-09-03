أخبار اليمن : لبوزة يعزي القيادي المؤتمري جمال الخولاني بوفاة والده

لبوزة يعزي القيادي المؤتمري جمال الخولاني بوفاة والدهبعث نائب رئيس المؤتمر الشعبي الدكتور قاسم لبوزة، برقية عزاء ومواساة بوفاة المناضل السبتمري عبد الخالق بن علي محمد الحجازي الخولاني الذي انتقل الى رحمة الله بعد حياة حافلة بالعطاء والنضال في خدمة الوطن والثورة والجمهورية.

واشاد نائب رئيس المؤتمر الشعبي العام بمناقب الفقيد وعطاءاته الكبيرة في سبيل الحفاظ على النظام الجمهوري وانتصار ارادة اليمنيين حيث كان احد الضباط المخلصين الذين ساهموا في اشعال فتيل ثورة السادس والعشرين من سبتمبر عام 1962 وما تلاها من محطات خالدة في حياة اليمنيين.

واعتبر الدكتور لبوزة رحيل المناضل الخولاني خسارة كبيرة على الصعيد الوطني وستبقى اسهاماته السبتمبرية والوطنية ملمحا تتذكره الاجيال لأنه كان مثالا للقائد المحنك الذي اخلص لواجباته الوطنية والدفاع عن وطنه.

واعرب نائب رئيس المؤتمر في البرقية التي بعث بها الى الدكتور جمال عبدالخالق الحجازي الخولاني عضو الامانة العامة رئيس فرع المؤتمر بأمانة العاصمة واخوانه وكافة ال الحجازي الخولاني بأمانة العاصمة وبني سحام مديرية خولان بمحافظة صنعاء عن خالص تعازيه وعظيم مواساته، في هذا المصاب الاليم.. سائلا الله العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته وعظيم مغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا اليه راجعون