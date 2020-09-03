مقاتلة روسية تعترض طائرتين أمريكية وبريطانية فوق بحر بارينتسيفو

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن مقاتلة من نوع "ميج-31" تابعة لها اعترضت طائرة أمريكية وأخرى بريطانية فوق مياه بحر بارينتسيفو، حسبما أفاد موقع "روسيا اليوم".





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