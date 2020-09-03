حالات الشفاء تتخطي حاجز المليون فى أفريقيا.. والإصابات تصل لـ 1,267,656 حالة

سجلت دول القارة الأفريقية قفزة فى إصابات فيروس كورونا المستجد، حيث وصل عدد الإصابات إلى 1,267,656 إصابة بـ فيروس كورونا المستجد من بينهم 30,294 حالة وفاة وتعافى 1,009,824 حالة من فيروس كورونا المستجد، وذلك وفقا لإحصائيات مركز بـ الاتحاد الأفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وكانت الدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج الصحية، بمنظمة الصحة العالمية قالت أن هناك إسراعا في عمل التجارب السريرية لايجاد لقاح لـ فيروس كورونا المستجد لافتة إلى أنه مايقرب من 15 لقاح دخلت المرحلة الثالثة من التجارب السريرية.



وتابعت الحجة إن ": اللقاح يعطى لعدد كبير من المتطوعين حيث يصل عددهم إلي 30 الف متطوع .. اللقاحات جميعها آمنة والعالم اصبح لديه خبرة في انتاج اللقاحات".

وأشارت مدير إدارة البرامج إنه يتم عمل تحاليل جينية علي فيروس كورونا اجريت علي 100 الف شخص واثبتت انه يوجد تحول خفيف ولا يمكن القول بان التحول مخيف.