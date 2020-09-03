تحذير خطير من أطباء أمريكا بشأن توزيع لقاح كورونا أوائل نوفمبر

حذر أطباء من التسرع في تناول لقاح فيروس كورونا المحتمل، عقب إعلان الولايات المتحدة الأمريكية الاستعداد لوضع خطة لتوزيع هذا اللقاح.

ووفقًا لشبكة "سي إن إن" الأمريكية، أخطرت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة مسئولي الصحة العامة في البلاد للاستعداد لتوزيع لقاح لفيروس كورونا على العاملين في مجال الرعاية الصحية والفئات الأكثر عرضة للخطر بحلول أول نوفمبر المقبل.

وقال العديد من خبراء الصحة إن اللقاح الآمن والفعال قد لا يكون متاحًا للجمهور حتى أوائل عام 2021، ولكن من الممكن أن تمنح إدارة الغذاء والدواء تصريحًا لاستخدام الطوارئ لتوزيع اللقاح قبل انتهاء المرحلة الثالثة من التجربة السريرية، إذا كانت البيانات واعدة جدًا.

وأكد بعض الأطباء أنهم يفضلون رؤية لقاح فعال مر بجميع المراحل للحصول على موافقة كاملة من إدارة الغذاء والدواء.

ومن جانبه، تساءل الدكتور بيتر هوتيز، عميد الكلية الوطنية لطب المناطق الحارة في كلية بايلور للطب بأمريكا، عن كيفية تبرير مراجعة دون المستوى أو أقل من ذلك لشيء يمكن حقنه بعشرات الملايين، وربما مئات الملايين من الأمريكيين؟.

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ويوجد 3 لقاحات لفيروس كورونا في الولايات المتحدة الآن في المرحلة الثالثة من التجارب.

كما قال الدكتور أنتوني فوتشي، مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية، إنه من غير المحتمل أن يتم الحصول على لقاح بحلول أواخر أكتوبر.

وكان الدكتور روبرت ريدفيلد مدير مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها وجه خطابا، كشفت عنه مصادر أمريكية اليوم الخميس، أنه تم التعاقد مع إحدى الشركات الدوائية الأمريكية لتوزيع مئات الملايين من جرعات اللقاح على الإدارات الصحية في أنحاء الولايات المختلفة في فصل الخريف المقبل.

ووصف ريدفيلد هذه الجهود بأنها ضخمة وطلب من حكام الولايات المساعدة في تيسير عمل الشركة الدوائية فيما يخص عمليات التوزيع واحتياجات التشغيل بكامل طاقاتها.

وأشارت المصادر إلى أن إخطار مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها للولايات بشأن اللقاح جاء في نفس اليوم الذي أبلغ فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مواطنيه في خطابه أمام المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري قبل أيام أن لقاحا قد يصل قبل نهاية العام.