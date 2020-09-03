لم يعلن عن تفاصيلها.. وزير الخارجية الموريتاني ووفد مرافق يتجه إلى باماكو

غادر وزير الخارجية الموريتاني إسماعيل ولد الشيخ أحمد، نواكشوط اليوم الخميس متوجها إلى باماكو في مستهل زيارة لـ مالي، وذلك وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الموريتانية. اقرأ أيضا: ثروات في خطر.. الإرهاب يسعى لنهب مقدرات مالي ويضم وفد وزير الخارجية الموريتاني، المسافر إلى مالي كلا من سيدي محمد سيدات، سفير مكلف بمهمة بديوان وزير الشؤون الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، ومحمد بن تتا، سفير مستشار مكلف بالاتصال الناطق باسم الوزارة. اقرأ أيضا: Advertisements

كما يضم الوفد محمد الحنشي الكتاب السفير المدير العام لمديرية التعاون الثنائي بالوزارة، و ولد حمزة السفير مدير التشريفات بالوزارة. لم يعلن عن تفاصيل الزيارة أو جدولها. وكانت تعرضت مالي خلال الفترة الماضية لتمرد عسكري أدى إلى إعلان الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا تخليه عن السلطة، فيما شكل المجلس العسكري هيئة انتقالية وإعلان آسيمي غويتا رئيسا للهيئة ورئيسا للبلاد لفترة انتقالية لم يعلن عن مدتها.



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