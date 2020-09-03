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حريق ضخم بالقرب من العاصمة اللبنانية بيروت

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نشب حريق ضخم، مساء اليوم الخميس، في بلدة دير القمر والتي تقع على بعد 40 كلم عن بيروت في محافظة جبل لبنان.

ووفق ماذكره موقع سبوتنيك الروسي فقد أتى الحريق على مساحة من (الغابات)، ولا سيما الغابة التابع لبلدية دير القمر ذات أشجار الصنوبر.

وحثت السلطات كل الأهالي للمساعدة في إخماد النيران، حيث تواصل رقعة الحريق التوسع بشكل سريع نتيجة الرياح

يشار الي ان فرق الدفاع المدني والبلدية ومتطوعون من البلدة يحاولون السيطرة على الحريق، حيث طالب المعنيون بضرورة تدخل الأجهزة المعنية في عمليات الإخماد.

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