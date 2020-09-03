موقف أكثر صرامة.. لقاء رئيس المحكمة الأوروبية بـ أردوغان يثير غضب المحامين الأتراك

انتقد محامون ونشطاء أتراك، رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعدم دفاعه بضراوة كافية عن حقوق الإنسان والقانون أثناء لقائه الرئيس رجب طيب أردوغان وكبار المسؤولين القضائيين.
ووفقًا لوكالة "رويترز" البريطانية، بدأ روبرت سبانو رئيس المحكمة زيارة لتركيا تستمر 4 أيام، بكلمة عن استقلال القضاء انتقد فيها اعتقال البلاد لقضاة، مشددا على مفهوم التبعية الذي يستوجب أن تعترف المحاكم التركية بأحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
لكن الكلمة لم تصل إلى حد تناول معاملة الحكومة لبعض المحامين ومنهم المضربون عن الطعام في السجون للمطالبة بمحاكمات عادلة.
كما لم يذكر رئيس المحكمة الأوروبية في كلمته الإجراءات الجديدة المفروضة على نقابة المحامين والتي انتقدها العديد من المحامين.
وفي الأسبوع الماضي توفيت المحامية إبرو تيمتيك في مستشفى في اسطنبول بعد إضرابها عن الطعام لمدة 238 يوما في أعقاب إدانتها العام الماضي بالانضمام لمنظمة إرهابية على حد قول السلطات التركية.
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