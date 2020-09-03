لبنان يسجل 588 إصابة جديدة بكورونا

لبنان يسجل 588 إصابة جديدة بكوروناارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا إلى 18963 في لبنان بعد تسجيل 588 إصابة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 179

وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي، اليوم الخميس، أنه تم تسجيل حالتي وفاة جديدتين خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، ما يرفع عدد الوفيات إلى 179 منذ 21 فبراير الماضي.

وبلغ عدد الحالات الحرجة 99 حالة، بحسب الموقع الرسمي لوزارة الإعلام المخصص لمتابعة أخبار فيروس كورونا، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 5338.