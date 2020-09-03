أخبار اليمن : قوى العدوان تستحدث متارس وتحصينات في الحديدة

قوى العدوان تستحدث متارس وتحصينات في الحديدةرصدت غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق، خلال الساعات الماضية، استحداثات للمتارس والتحصينات القتالية التي تقوم بها قوى العدوان في حيس والجبلية محافظة الحديدة.

وأكد مصدر في غرفة العمليات، تسجيل 160 خرقاً لقوى العدوان، تضمنت تحليق خمس طائرات حربية في أجواء الفازة وحيس و ١٢ طائرة تجسسية في أجواء الفازة والجاح والجبلية وغارتين لطيران تجسسي مقاتل على الجبلية بالتحيتا.

وذكر المصدر أن الخروقات المسجلة شملت استحداث تحصينات قتالية في الجبلية وحيس، و ٢٤ خرقاً بقصف صاروخي ومدفعي لعدد ٨٢ صاروخاً وقذيفة و ١١٢ خرقاً بالأعيرة النارية المختلفة.