المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تدعو أردوغان لوقف القمع

حض رئيس المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان روبرت سبانو الرئيس التركى رجب طيب إردوغان الخميس على احترام سيادة القانون والالتزام بقرارات المحكمة بشأن المعارضين السياسيين والشخصيات المسجونة حسبما أفادت شبكة "سكاى نيوز".





وأفادت المحكمة أن سبانو أكد لإردوغان على "أهمية سيادة القانون والديمقراطية على وجه الخصوص.. والحاجة إلى حماية استقلال القضاء وحرية التعبير".

كما قال إن تركيا "ملزمة بشكل واضح بالامتثال" لقرارات المحكمة نظرا إلى أنها طرف موقع على الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وصنفت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان تركيا فى المرتبة الثانية بعد روسيا على قائمتها لانتهاكات حقوق الإنسان المسجلة فى 2019.

وتتعرض تركيا لانتقادات لاذعة عادة من قبل المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن اعتقال الصحفيين وقادة المجتمع المدنى والسياسيين المعارضين.

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وسجنت الحكومة التركية عشرات الآلاف من الأشخاص وطردت أكثر من 100 ألف من وظائفهم الحكومية فى إطار حملة قمع على مستوى البلاد أعقبت الانقلاب الفاشل فى عام 2016.

ويقول معارضون إنّ حملة القمع تجاوزت مدبرى الانقلاب المزعومين وباتت تستهدف إسكات كافة أطياف المعارضة فى تركيا.