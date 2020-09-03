إجراءات جزائرية لتجنب سيناريو انفجار مرفأ لبنان

ردت وزارة الداخلية الجزائرية، اليوم الخميس، على ما تناولته وسائل الإعلام عن وجود مواد خطيرة مخزنة في ميناء سكيكدة بشمال شرق البلاد.

وقالت الوزارة في بيان نقلته وسائل الإعلام الجزائرية إن المواد المخزنة هي عبارة عن طرود تحتوي على سوائل مذيبة وكيماوية ومواد تستعمل في إنتاج الدهن والطلاء، فضلا عن حاويتين من المواد المفرقعة التابعة لمؤسستي Etrhab Haddad و Eurl Aziz، ومواد أخرى "خطيرة" تمتلكها مؤسسة Paint solvent.

وأوضحت الوزارة أن هذه المواد هي محل نزاع أمام الجهات القضائية، كما طمأنت سكان المناطق المجاورة للميناء بأنه تم نقل هذه المواد احتياطيا إلى مكان آمن.