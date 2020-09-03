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البنتاجون يكشف معلومات جديدة حول كواليس نقل تركيا للمرتزقة إلى ليبيا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر البنتاجون يكشف معلومات جديدة حول كواليس نقل تركيا للمرتزقة إلى ليبيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قال عضو مجلس النواب الليبي، الدكتور علي التكبالي، إن البنتاجون كان على علم منذ البداية بما يحدث في ليبيا.

وأضاف التكبالي خلال لقائه قناة الغد، أنه لن يكون هناك حوار سياسيًا في ليبيا في ظل استمرار تركيا في جلب المرتزقة والأسلحة، وأن هذا الحوار يأتي بالإخوان المسلمين للمشاركة فيه بفعل الضغوط التركية.

وأعرب التكبالي، عن اعتقاده بأن الحوار القادم سيكون عبر فرض وجوه محددة على الليبيين ليست منتخبة، مثل السراج.

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وأكد تقرير أصدره البنتاجون أن تركيا أرسلت وحدات نظامية ونحو خمسة آلاف من المرتزقة السوريين إلى ليبيا لدعم حكومة السراج، وأن معظمهم لهم سوابق إجرامية ومتشددين ومتعصبون، وغير متمرسين على الأعمال القتالية، مقابل وعود تركية لهم برواتب وتسهيلات للحصول على الجنسية التركية.

يأتي هذا فيما حذرت البعثة الأممية من استمرار خرق قرار حظر السلاح المفروض على ليبيا منذ 2011، مشددة على أن الانتهاكات لا تزال ترتكب حتى الآن في ليبيا.

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