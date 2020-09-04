مدججون بالسلاح .. أنصار باشاغا يحتفلون بعودته لمنصبه في حكومة الوفاق بطرابلس.. فيديو

نشرت صحيفة "المرصد" الليبية، اليوم الجمعة، لقطات مصورة توثق لحظة احتفالات أنصار وزير الداخلية بحكومة الوفاق غير الشرعية، فتحي باشاغا، بعد إعلان رئيس الحكومة فايز السراج تراجعه عن قراره بعزله.

وكان الوزير الذي أوقف احتياطيًا عن العمل، وصل أمس الخميس إلى مبنى الحكومة في طرابلس، وسط انتشار أمني كثيف من قبل مليشيات موالية له، من أجل عقد جلسة المساءلة بعد موافقته على عدم نقلها تلفزيونيًا مقابل بقائه في المنصب.

وفي وقت سابق، توعد باشاغا المليشيات المسلحة الموالية للسراج، ولوّح باستخدام القوّة ضدّها في حال المساس بحياة المتظاهرين، في بيان أصدره فجر الخميس الماضي، كشف عن خلافات كبيرة وصراعات عميقة بين الرجلين ودلّ على انقسامات بين قوات الوفاق.

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كما ندد ما يعرف بشباب "حراك 23 أغسطس" في ليبيا بمقتل متظاهر في طرابلس، وطالب المجلس الرئاسي بإصدار أوامر لإطلاق سراح المعتقلين، مؤكدًا أن باشاغا جزء من منظومة الفساد، محملين إياه مسئولية ما يحدث في طرابلس حاليا.

واعتبرت بعثة الأمم المتحدة للدعم أن ليبيا بحاجة ملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة لتلبية تطلعات الليبيين، مؤكدة أن الشعب الليبي يحتاج لحكومة تمثله بشكل ملائم وإلى الكرامة والسلام.

وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها إزاء استخدام القوة المفرطة والاعتقال التعسفي ضد المتظاهرين في طرابلس.