احتجاجات بمدن أمريكية بعد فيديو اعتقال وخنق الشرطة لرجل أسمر بنيويورك

ويجرى تنظيم احتجاجات فى مدن أمريكية بعد تداول مقطع فيديو يصور اعتقال أمريكى من ذوى أصول إفريقية توفى مختنقا فى مارس بعد أن وضعت شرطة شمال ولاية نيويورك غطاء على رأسه بينما كان جاثما على الأرض عاريا ومكبل اليدين.

وطلبت أسرة المتوفى دانييل برود اعتقال أفراد الشرطة المسؤولين عن وفاته، التى حدثت بعد 7 أيام من الواقعة.

وكانت صحيفة "نيويورك تايمز" قد نقلت عن تقرير لتشريح الجثة أن الطبيب الشرعى فى مقاطعة مونرو قضى بأن وفاة برود هى جريمة قتل وقعت نتيجة "مضاعفات للاختناق حدثت فى شكل تقييد جسدى".

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وتوفى برود فى 30 مارس، بعد 7 أيام من القبض عليه وقبل شهرين من وفاة الأمريكى الأسود جورج فلويد وهو فى قبضة شرطة منيابوليس والذى أثار مقتله احتجاجات دولية ضد وحشية الشرطة والتمييز العرقى فى الولايات المتحدة.

ودعا النشطاء الذين يخططون لإقامة الاحتجاجات اليوم الخميس فى روتشستر وساحة "تايمز سكوير" فى نيويورك، إلى إلقاء القبض على أفراد الشرطة المتورطين فى حادثة مقتل برود ومحاكمتهم.

ونشرت عائلة برود مقطع الفيديو يوم الأربعاء بعد تقديمها طلبا يتعلق بقانون حرية المعلومات، لتندلع الاحتجاجات فى وسط روتشستر، المدينة التى تبعد نحو 480 كيلومترا شمالى مدينة نيويورك، وذكرت صحيفة "ديموكرات آند كرونيكل" أن الشرطة أطلقت رذاذ الفلفل على المتظاهرين واعتقلت 9 منهم.

ورفضت شرطة روتشستر اليوم الخميس التعليق على ما ظهر فى مقطع الفيديو، كما لم يرد محام لعائلة برود على طلب للتعليق بشكل فورى.