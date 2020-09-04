دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السلطات الإيرانية لعدم تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق بطل المصارعة الإيراني نويد أفكاري بعد مشاركته في الاحتجاجات عام 2018.
وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"، أمس الخميس: "عرفت أن إيران تعتزم إعدام نجم المصارعة العظيم والشهير نويد أفكاري البالغ 27 سنة من العمر، الذي كانت فعلته الوحيدة التظاهر ضد الحكومة في الشوارع".
وأضاف أن المشاركين في المظاهرات في إيران "كانوا يحتجون على الوضع الاقتصادي المتدهور للبلاد والتضخم".
وتابع: "أقول لقادة إيران إنني سأكون ممتنا جدا إن حافظتم على حياة هذا الشاب ولم تعدموه. شكرا لكم!".
يذكر أن السلطات الإيرانية أصدرت عدة أحكام قضائية ضد نويد أفكاري، بينها حكمان بالإعدام، بتهم تتعلق بمشاركته في "فعاليات اجتماعية غير مرخص لها والإساءة إلى المرشد الإيراني الأعلى والتأمر بهدف ارتكاب جرائم ضد أمن الدولة".
كما حكم بالسجن 54 و27 عاما على شقيقي نويد، وحيد وحبيب أفكاري لمشاركتهما في مظاهرات الاحتجاج في عام 2018.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر ترامب يدعو طهران لعدم تنفيذ حكم الإعدام بحق المصارع الإيراني نويد أفكاري على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صدى البلد وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.