انت الان تتابع تفاصيل خبر الخطوط السعودية تعلن عن شروط نقل العائدين إلى المملكة 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل

محمد سياف - ابو ظبي - قامت الخطوط السعودية الجوية بالإعلان عن الشروط التي قد وضعتها من أجل قبول نقل العائدين إليها بعد أن توقفت حركة الطيران لمدة طويلة إثر انتشار وباء كورونا في مختلف البلدان، ولكن على الرغم أن هذا القرار قد وجد قدر واسع من الترحيب بين العاملين في المهن المختلفة في المملكة والذين قد عادوا إلى أوطانهم قبل غلق الطيران أو عادوا أثناء الحجر الصحي؛ إلا أن البعض يرى أن الشروط التي تضعها المملكة صارمة إلى حد كبير، فما هي هذه الشروط؟ هذا ما سوف نوضحه لكم عبر السطور التالية.

شركة الخطوط الجوية السعودية

تعتبر شركة الخطوط الجوية السعودية هي الشركة الرسمية والوطنية الأولى داخل المملكة، وهي عضو أساسي في اتحاد النقل الجوي العربي، ويُعتبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة هو المقر الرئيسي للشركة إلى جانب العديد من الفروع الأخرى، ويُذكر أن الشركة تمتلك الآن ما يقرب من 142 طائرة من الطراز الفريد والمتطور حيث تنقسم إلى 93 طائرة إيرباص و 49 طائرة بوينج.

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شروط الخطوط السعودية لنقل العائدين إلى المملكة

جاءت شروط السفر لنقل العائدين إلى المملكة العربية السعودية عبر شركة النقل الجوي الرسمية داخل الدولة وهي شركة الخطوط السعودية على النحو التالي:

تعبئة نموذج صحي يتعهد به ضيوف المملكة على الالتزام بجميع الاشتراطات والإجراءات الصحية الاحترازية التي يتم تطبيقها داخل المملكة من أجل الحد من انتشار الوباء.

تسليم هذا التعهد إلى (مركز المراقبة الصحية) فور الوصول إلى أي من مطارات المملكة المسموح باستئناف حركة الطيران بها في ضوء ما تراه الحكومة السعودية.

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الحجر الصحي للعائدين إلى المملكة

كما قد تم وضع شرط خضوع العائدين إلى المملكة إلى الحجر الصحي على النحو التالي: