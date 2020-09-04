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انت الان تتابع تفاصيل خبر الخطوط السعودية تعلن عن شروط نقل العائدين إلى المملكة 2020 والان نترككم مع بالتفاصيل
محمد سياف - ابو ظبي - قامت الخطوط السعودية الجوية بالإعلان عن الشروط التي قد وضعتها من أجل قبول نقل العائدين إليها بعد أن توقفت حركة الطيران لمدة طويلة إثر انتشار وباء كورونا في مختلف البلدان، ولكن على الرغم أن هذا القرار قد وجد قدر واسع من الترحيب بين العاملين في المهن المختلفة في المملكة والذين قد عادوا إلى أوطانهم قبل غلق الطيران أو عادوا أثناء الحجر الصحي؛ إلا أن البعض يرى أن الشروط التي تضعها المملكة صارمة إلى حد كبير، فما هي هذه الشروط؟ هذا ما سوف نوضحه لكم عبر السطور التالية.
شركة الخطوط الجوية السعودية
تعتبر شركة الخطوط الجوية السعودية هي الشركة الرسمية والوطنية الأولى داخل المملكة، وهي عضو أساسي في اتحاد النقل الجوي العربي، ويُعتبر مطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة هو المقر الرئيسي للشركة إلى جانب العديد من الفروع الأخرى، ويُذكر أن الشركة تمتلك الآن ما يقرب من 142 طائرة من الطراز الفريد والمتطور حيث تنقسم إلى 93 طائرة إيرباص و 49 طائرة بوينج.
شروط الخطوط السعودية لنقل العائدين إلى المملكة
جاءت شروط السفر لنقل العائدين إلى المملكة العربية السعودية عبر شركة النقل الجوي الرسمية داخل الدولة وهي شركة الخطوط السعودية على النحو التالي:
- تعبئة نموذج صحي يتعهد به ضيوف المملكة على الالتزام بجميع الاشتراطات والإجراءات الصحية الاحترازية التي يتم تطبيقها داخل المملكة من أجل الحد من انتشار الوباء.
- تسليم هذا التعهد إلى (مركز المراقبة الصحية) فور الوصول إلى أي من مطارات المملكة المسموح باستئناف حركة الطيران بها في ضوء ما تراه الحكومة السعودية.
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الحجر الصحي للعائدين إلى المملكة
كما قد تم وضع شرط خضوع العائدين إلى المملكة إلى الحجر الصحي على النحو التالي:
- الخضوع إلى الحجر الصحي الذاتي لمدة لا تقل عن 7 أيام كاملة و2 أيام فقط في حالة الممارس الصحي، مع تقديم شهادة تُفيد بعدم إضافة الفرد وباء كورونا (نتيجة اختبار PCR لفيروس كوفد – 19 سلبية) في نهاية فترة العزل.
- التسجيل في تطبيق توكلنا السعودي من أجل متابعة الوضع الصحي والحصول على التصاريح، وتثبيت تطبيق تطمن أيضًا من اجل توضيح موقع ومكان إقامة المواطن، ويجب أن يتم تثبيت هذه التطبيقات على الجوال والتسجيل بهما خلال 8 ساعات فقط من الوصول إلى الأراضي السعودية.
- مراقبة الوضع الصحي بشكل جيد وفي حالة أي من أعراض الإصابة بفيروس كورونا المتعارف عليها، يتم الاتصال على رقم (937) أو الذهاب إلى أحد المراكز الصحية والطواري إذا لزم الأمر.
- الالتزام بجميع البنود التي تم التعهد بها في التقرير الذي تم تقديمه إلى مركز المراقبة الصحية عند وصول المملكة.
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