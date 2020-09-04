كوشنر ودومينك راب يبحثان السلام في المنطقة

أفاد بيان بريطاني بأن وزير الخارجية دومينيك راب ناقش عملية السلام في الشرق الأوسط مع جاريد كوشنر كبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وقال متحدث باسم الخارجية إن الجانبين أشادا بمعاهدة السلام التاريخية بين إسرائيل والإمارات وناقشا الجهود الأميركية الأوسع لإبرام معاهدات سلام مماثلة بين إسرائيل والدول العربية.
وأضاف "أطلع وزير الخارجية كوشنر على مجريات زيارته الأخيرة لإسرائيل والأراضي الفلسطينية المحتلة والتطلع للعودة إلى التعاون بين القيادتين الإسرائيلية والفلسطينية بصفتها خطوة أولى على الطريق إلى عملية سلام جديدة".
وحضر رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون جزءا من الاجتماع مع كوشنر.
وقال المتحدث "كان رئيس الوزراء ووزير الخارجية واضحين بخصوص التزامهما بحل الدولتين عبر التفاوض".
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